"У меня нет слов в голове": выскочку Бузову высмеяли за глупость
"Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение", – утверждали герои фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Но, конечно, тогда никто не думал, что в 2017 году это будет телевидение имени Ольги Бузовой. Да, у звезды "Дома-2" появляется собственный канал на месте одного из федеральных! И все программы там будут посвящены только ей одной!
Вот программа передач только одного из дней.
09:30 – 10:00 Клипы Ольги Бузовой.
10:00 – 10:30 Comedy Баттл. Первое выступление Ольги Бузовой в комедийном жанре.
10:30 – 12:00 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.
12:00 – 20:30 Сериал "Бедные люди" – дебют Ольги как актрисы. Все серии.
20:30 – 22:30 Comedy Club. Все появления Ольги Бузовой на главном юмористическом шоу страны.
22:30 – 23:00 Шоу "Прожарка" с участием Ольги Бузовой.
"Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в Instagram, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!" – улыбается креативный продюсер "БузоваTV" Ольга Бузова.
"У меня нет слов в голове – одни маты от этой новости", "У тебя в голове нет не только слов, но и мозгов", "Теперь точно не буду выбрасывать телевизор – будет, куда плевать", "У Высоцкого своего канала не было, видно, творчества не хватило", – глумятся над Бузовой россияне.
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