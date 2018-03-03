Орбакайте высказалась о состоянии высохшей Пугачевой

Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о болезни Аллы Пугачевой. По словам певицы, с Примадонной все хорошо.

Разговоры об операции Пугачевой пошли около месяца назад, когда исхудавшая Алла вышла в свет. Многие сочли, что певица выглядит болезненно высохшей. Примадонна, как утверждают в Сети, удалила себе часть желудка, чтобы оставаться стройной. Сама Алла Борисовна новость никак не комментирует.



Не говорили о хирургическом вмешательстве и близкие Пугачевой. Даже Максим Галкин, который всегда комментирует слухи о звездной жене в соцсетях, тему внезапного похудения супруги обходил стороной. Молчание нарушила лишь Кристина Орбакайте. В интервью "Собеседнику" она заявила, что никакой операции Пугачева не делала.

"Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд", – отметила Кристина.



По словам певицы, сейчас Примадонна активно готовится к празднику желтых цветов. Его Алла Борисовна придумала сама много лет назад и с тех пор регулярно отмечает.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Фев 8, 2018 в 12:22 PST

"Раньше мы ходили по Москве: всем прохожим дарили желтые цветы. А потом оседали в каком-то уютном местечке. Сейчас все изменилось. Теперь для нас каждый раз сюрприз, где будем праздновать", – рассказала Орбакайте.