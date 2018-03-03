Подробности рождения третьего ребенка 78-летнего Виторгана

У Эммануила Виторгана и Ирины Млодик 2 марта родился ребенок. Уже известно, что это девочка.



Малышку назвали необычным именем. "Этель", – коротко сообщила новоиспеченная мать.

Для 56-летней Ирины этот ребенок не только долгожданный, но и первый. В Сети обсуждают, что малышка у пары могла появиться на свет, благодаря суррогатной матери. Однако подтверждения этим слухам нет.

Родители задолго подготовились к рождению дочери – отремонтировали детскую комнату, купили все необходимые для малышки вещи. И даже нашли няню, которая будет воспитывать Этель.

К помощи посторонней женщины Виторган с женой прибегли не из прихоти, это вынужденная необходимость. Скоро супруги улетят на несколько недель на гастроли за границу, брать с собой новорожденную в такое путешествие опасно.

Отметим, что для Эммануила Этель – третий ребенок. От первого брака у него есть дочь Ксения, а от второго сын Максим. При этом актер уже успел стать не только дедушкой, но и прадедушкой.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 19, 2018 в 6:13 PST

С Ириной Эммануил вступил в брак в 2003 году, передает teleprogramma.pro. Общественность заявляет, что рядом с женой артист помолодел лет на 20. Млодик – успешная и достаточно обеспеченная женщина, благодаря ей и актер занялся бизнесом.