Бузова после жесткого отказа стала поломойкой

Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова рассказала о необычных методах воспитания, которые применялись в ее семье. Оказывается, мать предложила ей стать уборщицей, чтобы накопить на модные джинсы.

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