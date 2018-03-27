Волочкова опростоволосилась в церкви после неуместных плясок
На фотографиях, опубликованных звездой, запечатлен православный амвон, различные предметы культа, в том числе отдельно стоящий круглый подсвечник у иконы Божией Матери.
Звезда сделала подпись к снимкам: "Самое жесткое наказание – потеря ребенка. Сожалею и сочувствую всем. А нам остается молиться об их душах, чтоб они нашли успокоение на небе, в руках ангелов".
Примечательно, что звезда ошиблась с местом для поминовения умерших. Согласно церковным канонам, свечи "об упокоении" необходимо ставить на специальном прямоугольном столе слева от входа в храм – кануне.
Видимо, звезда не очень разбирается в нюансах православного таинства, поэтому и опростоволосилась. Все же, несмотря на промах, стремление балерины помолиться за умерших похвально. Особенно на фоне недавнего скандала.
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Анастасию Волочкову за неуместную публикацию нескольких фотографий и видео, где
она весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры пристыдили танцовщицу, которая
позволила себе сразу же после поста о трагедии в Кемерово разместить
записи с бурной вечеринки.
Добавим, что не только Анастасия отправилась божий дом в связи с ужасной трагедией. Эвелина Бледанс посетила Мекку всех христиан. Она опубликовала фотографию из храма и подписала ее: "Может, в храме Гроба Господня молитва ближе к Богу?! Кемерово, скорбим".
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