Похудевшая на 25 кг Долина в одном халате сбежала от мужа

Популярный певец Александр Буйнов рассказал о том, как на несколько месяцев приютил свою подругу Ларису Долину. Знаменитая исполнительница сбежала от мужа.

Певец Александр Буйнов стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В рамках ток-шоу популярный исполнитель рассказал, как однажды вместе с третьей женой Аленой приютил у себя дома певицу Ларису Долину.

Это случилось в начале марта много лет назад. Тогда артистка только начала встречаться со своим нынешним избранником Ильей Спициным. Однако еще никто из друзей Ларисы его не знал. Однажды поздно ночью Долина позвонила Буйнову и попросила приютить ее.

Отметим, что Лариса появилась в студии Леры Кудрявцевой и сама рассказала ту историю. По признанию певицы, она выбежала в одном халате из дома, где случилась некрасивая сцена с ее предыдущим мужем. "Не хочу вспоминать. Это было больно и страшно", – призналась популярная исполнительница. По словам Ларисы, тогда она очень хорошо выглядела – похудела на 25 килограммов. Однако дело вовсе не в диете. Она просто очень много и сильно нервничала.

К Буйнову в ту ночь Долина приехала вместе со Спициным, и остались они жить у певца на три месяца. Александр и Алена выделили им мансарду. Лариса Долина отметила, что у них было так уютно, что она могла в любой момент дня и ночи подойти к холодильнику и взять оттуда все, что угодно. В конечном итоге, когда Лариса Долина и Илья Спицин нашли себе жилье (они снимали квартиру), то съехали от Буйнова.

Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, бывший муж Долиной Виктор Митязов до сих пор не может успокоиться. К примеру, он рассказал, будто живя с Долиной, Спицин якобы так и не развелся. "Говорил, что не разводится, потому что жена не дает общаться с ребенком. Он кормил Ларису этими баснями лет пять. Лариса говорит, что у нее семья, вот все и думают, что они женаты", – рассказал в недавнем интервью Митязов.