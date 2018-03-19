Лицо сестры Фриске меняется на глазах

Младшая сестра Жанны Фриске опубликовала свою свежую фотографию. Родственница артистки сообщила о том, что ее лицо меняется на глазах.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске выложила снимок, сделанный после посещения косметолога. Младшая сестра певицы Жанны Фриске довольна результатом.

"Дорогая моя Ирочка😻 Твои ручки творят чудеса🤩 мое лицо меняется на глазах! Я сколько себя помню, меня всегда раздражали мои #малярныемешки Что я только не делала с ними, что мне только не предлагали, но твои чудесные ручки сделали невозможное)) мои малярки стали уходить☺️ лицо стало совсем другое) 💋🙏🏽 спасибо огромное☺️😻💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Фриске.

Многочисленные подписчики не замедлили отреагировать на публикацию. "Наташ, что-то вы совсем схуднули😳", "Красатуля", "Красавица🔥", "Ты Красивая Наталья Фриске похоже на Сестренку", "Улыбка на миллион", "Вы такая красивая дай вам бог здоровья)))", "Ты красотка, как всегда восхищаюсь тобой♥️", – прокомментировали публикацию пользователи Сети.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 17 Мар 2018 в 7:32 PDT

Между тем у семьи покойной Жанны Фриске новая напасть. Родители певицы могут лишиться внушительной доли имущества. Всему виной затянувшиеся денежные разбирательства с благотворительной организацией "Русфонд".

"Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома", – цитирует источник Life.ru. Реакция Владимира Борисовича и Ольги Владимировны пока не известна.