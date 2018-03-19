Эксклюзив Интервью Табаков оставил астрономическое наследство Как Цымбалюк-Романовская купила квартиры Джигарханяна Дом-2

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Арестованы квартира и миллион рублей Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Стало известно о том, что квартира и счет в банке Виталины Цымбалюк-Романовской арестованы. Об этом объявила адвокат бывшей жены Армена Джигарханяна.
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Столичный суд наложил арест на квартиру Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.

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Также был наложен обеспечительный арест на миллион рублей, который принадлежит бывшей жене Армена Джигарханяна, рассказала изданию Ura.ru адвокат Лариса Широкова. Будет ли Виталина Цымбалюк-Романовская оспаривать решение суда, пока не известно.

Отметим, что экс-супруга Армена Джигарханяна является фигуранткой уголовного дела о неприкосновенности частной жизни. Следственный комитет России предъявил Цымбалюк-Романовской обвинения по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни", после того как в СМИ появилось домашнее видео, на котором прославленный артист называет кого-то дешевкой.

Об инциденте высказался друг актера Артур Согомонян. "Недавно на телешоу Виталина показала домашнее видео. Мы решили ответить на это юридически. Виталина без согласия человека вынесла личную информацию на публичное обозрение. На нее уже заведено дело по установке скрытых видеокамер в кабинете Армена Борисовича, и это видео будет дополнительным материалом. Кстати, следователи выяснили, что скрытые камеры устанавливал отец Виталины, которого она приняла в театр на должность инженера", – сообщил друг артиста в недавнем интервью.

Напомним, 31 января Армен Джигарханян официально стал холостяком. По словам его адвоката Евгения Парфенова, актер был очень рад. А вот Виталина Цымбалюк-Романовская, как он отметил, была категорически против развода.

Автор: Наталья Аряева19 марта 2018, 09:55
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Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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