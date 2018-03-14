Эксклюзив Интервью Табаков оставил астрономическое наследство Как Цымбалюк-Романовская купила квартиры Джигарханяна Дом-2

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Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Сегодня все говорят о том, что Цымбалюк-Романовская отобрала у Армена Джигарханяна три квартиры. Но как ей это удалось? Секрет раскрыла Элина Мазур, которая долгое время общалась с бывшей женой артиста и в курсе всех ее дел.
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"Квартир Виталина не крала, – ошарашила Элина Мазур. – Цымбалюк-Романовская совершила абсолютно честную сделку по их приобретению и провернула ее до брака, поэтому совместно нажитым имуществом они считаться не могут".

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 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка, бывший генеральный директор Московского драматического театра

"Другое дело, откуда она взяла деньги на покупку, – продолжает Элина. – Я провела достаточно глубокое расследование и выяснила, что ни на Украине, ни в России, куда она прибыла приблизительно в 2006 году, она не имела таких источников дохода, которые бы позволили ей купить хотя бы сарай в Тамбовской области. А купила она квартиры на деньги Артура Согомоняна, который, будучи банкиром и бизнесменом, снял средства со своих счетов и подарил их Армену Борисовичу на покупку квартиры, все при этом задекларировав и заплатив налоги. Еще одну квартиру Виталина просто переписала на себя, причем подделав подписи Согомоняна. Это мошенничество чистой воды".

"Кроме того, она получила 15 миллионов рублей от продажи доли квартиры Армена Борисовича в Староконюшенном переулке. И денежные средства Джигарханяну по его требованию она не вернула. Еще 198 тысяч долларов она просто сняла со счета Джигарханяна", – цитирует Мазур журнал "Откровения звезд".

Говорят, что все преследования Цымбалюк-Романовской могут прекратиться, если она вернет Артуру Согомоняну стоимость двух квартир, которые сегодня находятся в ее собственности. Еще одну, в "Рублевском предместье", где сегодня живут родители Виталины, Согомонян и Джигарханян якобы готовы оставить украинской пианистке. Мол, заслужила, заботясь об актере и наваривая ему вкусный клюквенный компот.

Автор: Иван Губкин14 марта 2018, 13:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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