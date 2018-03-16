Инфаркт убил бабушку Мазур после бесстыжего шоу с проститутками

Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской улетела на похороны. А по возвращении она даст показания в Следственном комитете.

Первый канал продолжает методично обелять Виталину Цымбалюк-Романовскую и уничтожать ее бывшую товарку Элину Мазур. В студию программы "На самом деле" были приглашены ночные бабочки, якобы работающие в одном из принадлежащих Мазур притонах. Они откровенничали перед Дмитрием Шепелевым, выдавая совершенную ложь и мерзость.

"После просмотра этого бесстыжего шоу от обширного инфаркта кончалась моя бабушка Маргарита Осокина, – рассказала Элина Dni.Ru. – Трагедия произошла в Киеве. В программе показали женщин, которые представлялись сотрудницами притонов, якобы находящихся у меня в собственности. Хотя буквально за два часа до трансляции мне позвонил следователь и пригласил на допрос, поскольку следствием установлены данные этих подсадных. Одной из них является настоящая "мамка" одного из борделей на Красноармейской улице. Следователь сообщил мне, что там используется рабский труд. И теперь этим вопросом занимаются сотрудники полиции".

Ранее в интервью Dni.Ru Мазур сообщила, что никогда не содержала публичные дома. "В 2012-2015 годах я активно занималась закрытием публичных домов и наркопритонов, – заверила она. – Я не была "мамкой", как пишут сегодня, а выступала исключительно как заявитель. Просто ко мне обратились девушки, которые пытались вырваться из того рабства. И своими действиями я перешла дорогу тем, кто содержал и крышевал этот грязный бизнес. Проститутки, "мамки", сутенеры потеряли большой кусок хлеба. Они наказали меня тем, что убили мою мать – наркоман из закрытого мною притона сбил ее на машине, и та не выжила".