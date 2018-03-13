Стало известно о разводе Марьянова перед смертью

Фигуристка Ирина Лобачева в эфире ток-шоу "Пусть говорят" сделала ряд громких заявлений о жизни и смерти Дмитрия Марьянова. Спортсменка во многом обвинила вдову актера.



Лобачева четыре года была гражданской женой Марьянова. Фигуристка и актер планировали пожениться, но не сложилось. Знаменитости расстались, но продолжили общаться как друзья.

В программе "Пусть говорят" Ирина решила раскрыть тайны бывшего возлюбленного. Так, Лобачева уверена, что дочь, которую воспитывал Марьянов, ему не родная. "Я знаю, что это не его ребенок. Я видела видео с настоящим отцом этой девочки. Дмитрий был очень доверчивым человеком, его можно было окрутить",– заявила Ирина.

Кроме того, фигуристка считает, что Ксения Бик могла поспособствовать кончине супруга. Лобачева обвинила вдову Марьянова в корысти. "Девушка из Украины сделает все, чтобы заполучить квартиру в столице. С Димой мы общались раз в несколько месяцев, я знаю многое, чего не говорю. Если она была любящей женой, она должна была следить за его здоровьем, помогать ему, оберегать", – цитирует teleprogramma.pro спортсменку.

Лобачева уверена, что между супругами было не все в порядке. Брак стоял на пороге краха. "Я знаю, что он собирался разводиться с Ксенией", – отметила Ирина.

Как писали Dni.Ru, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Согласно официальной версии, 47-летний актер умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.