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Шоу-бизнес

Специалист о конфликте Марьянова и взаимозависимости с женой

Дмитрий Марьянов с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Директор реабилитационного центра, где находился Дмитрий Марьянов, дала откровенное интервью. Оксана Богданова рассказала о внутреннем конфликте артиста и его взаимозависимости с женой Ксенией.
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По словам Оксаны Богдановой, Дмитрий Марьянов обратился за помощью через общих знакомых, которые порекомендовали ее услуги. Однако говорить о состоянии актера специалист отказалась.

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"Это закрытая личная информация. И еще: депрессия – это медицинский термин, и этот диагноз ему никто не ставил. У него был внутренний конфликт", – отметила Богданова.

В реабилитационном центре артист вел дневник, который потом передали его жене Ксении Бик. Богданова заявила, что Марьянов писал о любви к супруге.

"Жена и жизнь у него были неделимы. На мой взгляд, у Дмитрия и Ксении были очень теплые отношения, это любовь с нотками безумия и зависимости. Это взаимозависимость, когда люди не могут друг без друга", – цитирует Богданову сайт "Комсомольская правда".

Когда Марьянову стало плохо, ее якобы в центре не было. "Мне позвонили и сказали, что Дмитрию нехорошо. Он жаловался на боль в спине и ноге. Просил вызвать мануального терапевта, но терапевта не вызвали. Дмитрий и Ксения поговорили, и он отказался от этой идеи", – рассказала специалист.

Когда ситуация усугубилась, позвонили в скорую помощь, но потом вызов отменили. "Нас вынудили. Сказали: когда будет скорая, неизвестно – связи с дежурной бригадой нет. Мы приняли решение везти его в больницу самостоятельно", – заявила Богданова.

Она заверила, что насильно Марьянова в центре никто не держал: "Понимал, что ему нужно пройти полный курс. Понимал и принял это решение сам, до того как приехал". Оксана добавила, что не назначала медицинских препаратов актеру и не знает, как они могли оказаться в его крови.

Бик о смерти Марьянова сообщила Богданова. "Врач в больнице отказался. Мне было тяжело – никогда еще этого не делала. Реакцию жены передавать не хочу, это чужое горе. Я виделась с Ксенией, передавала его личные вещи. Она очень настоящая, открытая. Мы с ней встретились возле их дома на улице. Я попросила у нее прощения. Она отнеслась холодно... А какая бы у вас была реакция, если у вас горе?!" – задала риторический вопрос Богданова.

Она уточнила, что просила прощения за то, что не смогла помочь артисту. "Я никого не виню. Это несчастный случай, который может произойти и с известными, и с неизвестными людьми в любом месте", – заключила Оксана.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.

Как писали Dni.Ru, в конце декабря стали известны результаты химико-гистологической экспертизы тканей тела артиста, проведенной СК. Специалисты обнаружили в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. Согласно их заключению, эти препараты регулярно вводились Марьянову в течение нескольких дней. 

Автор: Наталья Аряева21 февраля 2018, 11:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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