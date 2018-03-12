Пережившая страшное горе Лобачева тайно вышла замуж

Прославленная фигуристка Ирина Лобачева сочеталась браком с коллегой Иваном Третьяковым. Спортсменка сообщила, что ее супруг намерен обвенчаться с ней.

45-летняя Ирина Лобачева счастлива с 29-летним фигуристом Иваном Третьяковым. Разница в возрасте настолько их не волнует, что они даже поженились. Однако влюбленные предпочли не афишировать это радостное событие. Тем не менее скрывать от любопытных журналистов свой новый семейный статус Лобачева не стала.

"Да, мы с Ваней официально зарегистрировали брак. Причем еще 4 августа. А до этого год вместе прожили. Это именно Иван настоял, чтобы мы пошли в ЗАГС. С его стороны это был очень правильный жест, который я, конечно, оценила. Хотел показать, что он настоящий мужчина и таким образом берет ответственность за свою женщину, то есть за меня", – цитирует Ирину Лобачеву Starhit.

Фигуристка сообщила, что они с Третьяковым решили не устраивать грандиозное торжество, но и отношения оформляли не в гордом одиночестве. "Букет я кидала. Потому что поздравить нас пришли ученики со своими родителями. Он еще и венчаться хочет", – разоткровенничалась спортсменка.

Ирина не скрывает, что ее 14-летний сын Мартин, рожденный от фигуриста Ильи Авербуха, сначала крайне негативно относился к тому, что Ирина может выйти замуж за молодого возлюбленного. "Он ревновал меня к Ване и говорил: "Мам, я вам не разрешал пожениться!" Он очень переживает, что я с его папой развелась. Но сейчас все-таки смог подружиться с моим новым мужем, да и с новой девушкой Ильи тоже. У Мартина с моим Ваней небольшая разница в возрасте – 15 лет. Сын сейчас живет с отцом", – приводит издание слова Ирины Лобачевой со ссылкой на EG.ru.

Отметим, раньше в личной жизни фигуристке не везло. Предыдущие любовники Лобачевой трагически или скоропостижно умирали. Актер Дмитрий Марьянов скончался в клинике, где якобы лечился от алкоголизма. Бизнесмен Иван умер от сердечного приступа прямо в подъезде. Другой избранник Александр средь бела дня упал с 14-го этажа, решив помыть окно в спальне. Был это несчастный случай или суицид, до сих пор не известно – после смерти мужчины Ирина узнала, что у него было много долгов.