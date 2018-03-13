Остановите Землю: Ольгу Бузову выдвигают в мэры Москвы
Председатель партии Ильдар Резяпов объяснил, что такой выбор был сделан неслучайно. Он уверен, что представительниц прекрасного пола в российской политике незаслуженно обделяют вниманием.
"В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы", – цитирует Резяпова РИА "ФедералПресс". Он напомнил, что Ольга Бузова родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом. Также политик добавил, что девушка имеет большой опыт публичной деятельности в разных направлениях.
"Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя", – заявил Ильдар Резяпов. По его словам, решение о выдвижении ведущей "Дома-2" в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии. "Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение", – резюмировал председатель Партии ветеранов России. Сама звезда от комментариев пока воздерживается, но поступление предложения не отрицает.
Отметим, знаменитость любит эпатировать публику своим поведением. Ранее поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом девушка презентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Напомним, во время выступления в Петропавловске-Камчатском 4 марта Ольга Бузова неудачно приземлилась после исполнения танцевального трюка и повредила связки на правой ноге. Из концертного зала артистку увезли на скорой. По возвращении в Москву Ольга отправилась в больницу, где ей сделали снимок. Врачи поставили диагноз "растяжение" и прописали полный покой, однако Бузова продолжает выступать.
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