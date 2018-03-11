Озверевшие фанаты прижали Бузову к стенке

Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре громкого скандала. Ее обвиняют в плагиате: недоброжелатели утверждают, что исполнительница копирует стиль и манеру исполнения экс-солистки группы SEREBRO Елены Темниковой.

Обсуждение началось на просторах социальных сетей. Озверевшие фанаты Темниковой буквально прижали Бузову к стенке.

Поклонники творчества бывшей участницы группы SEREBRO уверены, что ведущая "Дома-2" явно ведет себя нечестно."Бессовестный плагиат, почему не поставите на место безголосую Бузову?" – пишет один из пользователей.

Фанаты Бузовой пытаются защитить ее от нападок. "У каждого свои поклонники,кто о чем переживает не понятно, не парьтесь ,будьте помягче", – призывается успокоиться один из участников обсуждения. "Ольга ты умничка", – успокаивает кумира другой.

Публикация от ⚡️ (@house2online) Мар 10, 2018 в 6:37 PST

Некоторые уверены, что все звезды иногда занимаются плагиатом. Пользователи пишут, что такое практикуется как в России, так и на Западе. "А у лены авторские права на движения? Лена никакая, у Бузовой хотя бы харизма,а эта...тля", – пишет комментатор.

Отметим, что Темникова помогала Бузовой в начале карьеры. Так, бывшая солистка популярной группы является автором нескольких песен Ольги. Пока артистки скандал никак не прокомментировали.