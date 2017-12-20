Неожиданное признание матери четырех детей Екатерины Климовой

Екатерина Климова в откровенном интервью рассказала о работе и личной жизни. Актриса неожиданно призналась, что мечтает пойти на пенсию.

"У меня есть диплом актрисы театра и кино. И я отношусь к своей профессии как к единственному бизнесу, которым занимаюсь. Конечно, в идеале я как актриса и зритель хотела бы получать от своей работы творческое удовлетворение. Но когда этого не происходит, я все равно выбираю работу", – сообщила Екатерина Климова.

Однако работе в кино и игре в театре актриса предпочла бы нечто совсем другое. "Хотелось бы уже на пенсию пойти, если честно", – со смехом призналась артистка. При этом скоро выйдет новый фильм "Елки-6", в котором задействована Екатерина. А на подмостках МТЮЗа Климова играет с Гошей Куценко в спектакле "Любовные письма".

В последнее время актриса редко дает интервью. Она объяснила: "Я немного обескуражена тем, что личная жизнь становится приоритетом для зрителя. Для меня, например, важнее дело, которым я занимаюсь. В силу своей профессии я публичный человек, но это не причина делать параллельное шоу из своей личной жизни".

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Дек 18, 2017 at 1:12 PST

Впрочем, Екатерина прекрасно понимает современные реалии и пытается им соответствовать. "Я даю интервью, хожу на телевидение, и у меня есть своя страничка в Instagram, но для меня все это не первично. Мне бы все-таки хотелось запомниться зрителям именно по своим актерским работам", – цитирует Екатерину Климову газета "Известия".

Отметим, что артистка популярна не только благодаря своим работам в театре и кино. У Екатерины четверо детей. Она воспитывает дочь Лизу от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея от актера Игоря Петренко и дочь Бэллу от актера Гелы Месхи.