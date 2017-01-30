Известный актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз. Радостное событие в семье 39-летнего актера и его 26-летней избранницы Кристины Бродской случилось 30 января.

У Игоря есть два сына – Матвей и Корней – от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой. Нынешняя жена Петренко Кристина Бродская родила ему двух девочек. Первая, которую назвали Софией-Каролиной, появилась на свет в декабре 2014 года. Вторая – сегодня, 30 января.

Примечательно, что информацию о рождении младшей наследницы звезды сообщил всему миру счастливый дедушка – актер Давид Бродский. Он сделал соответствующее сообщение в интернете.

"Дважды дед в 45 лет!" – лаконично написал на своей странице в популярной соцсети Давид Анатольевич. Подписчики массово засыпали новоиспеченных родителей поздравлениями.

Разговоры о том, что в Петренко и Бродская вновь ожидают пополнения, пошли осенью прошлого года, когда жена Игоря появилась на кинофестивале в Крыму в просторном наряде. Под объемным нарядом Кристине не удалось скрыть округлившийся живот. Зоркие папарацци сразу же сообщили читателям об интересном положении девушки.

Ранее стало известно, что актеры поженились 19 сентября. Влюбленные обменялись клятвами верности в одном из ЗАГСов Калининграда. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники пары. На этом молодожены не остановились. Спустя несколько дней после регистрации Бродская и Петренко обвенчались в одном из храмов Калининграда. После торжественной церемонии Игорь и Кристина отправились в ресторан.