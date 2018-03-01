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Елизавету II пытался застрелить подросток

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Marriott
Служба безопасности и разведки Новой Зеландии (NZSIS) рассекретила данные о тайной попытке убийства королевы Великобритании. На жизнь монаршей особы 40 лет назад покушался 17-летний Кристофер Джон Льюис.
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14 октября 1981 года молодой человек совершил попытку расправиться с Елизаветой II во время ее визита в Новую Зеландию. Примечательно, что изначально эту информацию пытались скрыть.

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В документе от ноября того же года сообщалось о возможном применении оружия неподалеку от представительницы Букингемского дворца. Кроме того, отмечалась "высокая вероятность того, что оно не было направлено в сторону королевы или ее окружения", сообщает Sky News.

СМИ списали выстрелы на запуск фейерверков. И только в 1997 году в материалах NZSIS говорилось, что Льюис действительно собирался убить королеву, но у него не было подходящей для выстрела позиции и достаточно мощной для дальней стрельбы винтовки.

Злоумышленнику предъявили обвинения в незаконном владении оружием и стрельбе. До этого он вместе с подельниками был обвинен в кражах со взломом и вооруженном ограблении. Мужчина пробыл в тюрьме до 1995 года, но даже после выхода оставался под наблюдением. Через два года он покончил с собой, пока ожидал суда за убийство женщины и похищение ее ребенка.

Отметим, монаршая семья – объект пристального внимания со стороны журналистов. В частности, уже много лет ходят слухи, что принц Чарльз на самом деле не является биологическим отцом принца Гарри. За последние 33 года объявлялось несколько его потенциальных родителей.

Как писали Dni.Ru, западные СМИ нашли еще одного "родного отца" принца. Издание National Enquirer уверено, что Гарри был рожден от офицера валлийской гвардии Марка Дайера. "Королевская семья сделала все, чтобы убедить мир в том, что Чарльз – папа Гарри, хотя они и не похожи. Принц – точная копия Дайера", – заявил журналистам собственный источник, пожелавший остаться анонимным.

Автор: Людмила Фоканова1 марта 2018, 18:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

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