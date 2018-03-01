Певица Саша Савельева показала новую внешность

Певица Александра Савельева обнародовала новое фото. Солистка группы "Фабрика" сменила имидж, и многочисленные поклонники ее даже не узнали.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александра Савельева выложила новую фотографию. На снимке популярная исполнительница запечатлена с распущенными волосами. "😌 весна пришла?" – подписала публикацию Савельева.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на новую внешность любимой артистки. "Красивая очень", "бесподобно) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Бомбическая", "Секси", "Саша, тебе очень идет👍👍👍👍👍🌸🌹🌷🌷🌷", "Какая новая 😍 красавица, Сашенька!", "Офигительная челка!!!!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Некоторые фанаты даже не узнали Савельеву. "Не узнать!", "Круто!))))", "🙈Не узнаю", "Очень красивая 😍", "Сашка, цвет волос бомба!!🔥", "Вы шикарная девушка!!!", "Прям не узнала с этой новой прической!!!! ВАУ!", "Очень красивая и чувственная!!!", "Вамп!)" – высказались пользователи Сети.

�� весна пришла? Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) Мар 1, 2018 в 5:16 PST

Отметим, что до настоящего времени Александра Савельева была одной из тех артисток, кто годами не менял своего имиджа. Это постоянство касается и личной жизни артистки. Вот уже почти восемь лет певица замужем за актером и режиссером Кириллом Сафоновым.

В недавнем интервью Савельева рассказала, что их семейная жизнь далека от идеальной. "Шесть лет назад появлялись разные статьи, утверждавшие, что Савельева с Сафоновым расстаются. Затем попалась заметка, где, напротив, сообщалось, что собрались пожениться. Как же мы оба хохотали, поскольку на тот момент уже были в браке, расписались втайне от всех! Но журналисты, видимо, искали "сенсацию" в надежде, что авось попадут "в десяточку". На мой взгляд, супружеские отношения требуют ежедневного труда. Возможно, куда более тяжелого, чем работа по самосовершенствованию. Бывают моменты, когда мы с мужем яростно спорим. Но главное, нам интересно вместе", – говорила в интервью популярная певица.