Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор

19-летний сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий стал настоящим красавчиком. Увидев новые фото парня, поклонники пришли в восторг.

Наталья Сенчукова из тех матерей, кто не прятал своего ребенка от глаз заинтересованной общественности. Певица высказалась на этот счет на своей страничке в соцсети: "Случайно наткнулась на публикацию о том, что известные люди боятся показывать своих детей широкой публике. Мы же своего сына Василия разрешали фотографировать с двухмесячного возраста. И вырос прекрасный парень, открытый и общительный".

И по сей день артистка периодически делится с многочисленными поклонниками фотографиями наследника. Так, свежий снимок 19-летнего Василия вызвал восторг у фанатов Натальи. "Наш сын сейчас отдыхает после сессии в теплых странах А мы вдвоем сидим и по нему скучаем😔" – написала на своей страничке в социальной сети Instagram Сенчукова, опубликовав фото наследника.

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) Фев 5, 2018 в 2:19 PST

Реакция фанатов не замедлила последовать. "Ничего себе! Такой красавчик! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вот это да.. Сказка)", "Ну неожиданно и очень симпотичный у вас сынок", "Вот это красавец вырос! Никогда бы не узнала. Круто иметь сына!!!", "Я думала это Джонни Депп! Вау!!! Отдых его так украшает!!", "👍Ничего себе сын, меня и в жар кинуло...))" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) Ноя 22, 2017 в 7:36 PST

Единственный сын Виктора и Натальи пошел по стопам родителей. Он учится во МГИКе на режиссера театра и театрализованных представлений. Однако в детстве Василий увлекался спортом и серьезно занимался карате. Но потом из-за спорта у него начались проблемы со здоровьем.

"Сын заработал себе проблемы с голеностопом, коленями, бедром, локтями", – пожаловалась в недавнем интервью Наталья Сенчукова. К тому времени, как молодой человек ушел из большого спорта, он заработал порядка 120 медалей на соревнованиях всех уровней.