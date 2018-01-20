47-летняя Сенчукова в бикини похожа на девочку

Известная певица Наталья Сенчукова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с отдыха. На снимке 47-летняя артистка выглядит как молоденькая девочка.



Сенчукова показала архивное фото с отпуска. "Едем на работу по заснеженным дорогам Воронежской области, а в голове только одна картинка", – подписала кадр певица.

На снимке Наталья позирует в бело-голубом бикини. Купальник подчеркивает ее стройную фигуру и необычную татуировку на животе.



Пользователи Сети восхитились красотой исполнительницы. "Фигурка у вас конечно! Супер!" "Ох) Ну прям как девочка! Наталья, вы просто шикарны!" "Хорошенькие", "Какая у вас татушка", – засыпали комплиментами свою любимицу поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Отметим, что жена солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина не частый гость на страницах светской хроники. Певица не выставляет свою жизнь на показ и лишь изредка дает интервью. Известно, что супруги воспитывают сына Василия. Молодой человек учится на режиссера во МГИКе.

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) Янв 20, 2018 at 2:18 PST

Как писали Dni.Ru, Василий не очень похож на своих родителей. "А еще он подкачанный, а в кого он у нас? Мы думаем, что это продукты питания в этом виноваты. Он у нас кушает хорошо, пьет козье молоко", – рассказала Сенчукова.

