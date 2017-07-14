Сенчукова рассказала о свадьбе Осина

Когда-то Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин были дружны с Евгением Осиным, которому приписывают серьезные проблемы со здоровьем из-за чрезмерного увлечения алкоголем. Артистка призналась. что они с мужем даже гуляли на свадьбе друга.

Однако в какой-то момент Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин перестали общаться с Евгением Осиным. А в настоящее время певица и лидер группы "Дюна" и вовсе узнают о некогда популярном исполнителе через СМИ. Разумеется, не прошла мимо них и шумиха вокруг алкоголизма Евгения Осина, из-за которого у артиста якобы отнимаются ноги и болит печень.

"Мы с Виктором видели Евгения год назад на съемках. Он очень плохо выглядел. Знаю, что он выпивает, но человек сам делает то, что считает нужным. Мы не лезем к нему в душу. Когда-то мы ближе общались. В 2000-х годах у него не было таких больших проблем. И на свадьбе он был счастливым, потом доченька родилась. Писали, что он якобы о нас что-то нелестное говорил, но мы внимания не обращали, понимаем, что у человека с головой не в порядке", – цитирует Наталью Сенчукову "Собеседник".

К слову, сейчас жена и дочь не общаются с Евгением. Сам Осин утверждал, что они его бросили ради лучшей жизни, а вот подруга певца Наталья Штурм уверяет, что ситуация прямо противоположная. "Бедные, несчастные люди – его жена и дочь. Мало того что он невыносим для совместного проживания, так еще из квартиры их выгнал. Он милый, когда сидишь рядом, а он пьет. Для многих это будет полезная информация – как найти общий язык с Женей Осиным. Нужно принести бутылку, дать денег – и ты молодец. Это не у него нет дочери, а у дочери нет отца", – заявила Штурм.

Певец Александр Айвазов, прославившийся благодаря песне про лилии, сообщил журналистам, что знаком с Осиным, однако даже представить себе не мог, в каком катастрофическом состоянии тот находится. При этом Айвазов признался, что в свое время у него были аналогичные проблемы, но он вовремя взялся за ум. Певец даже порекомендовал Осину конкретные реабилитационные центры.

"Существуют хорошие клиники, которые приводят в чувство. Стоимость лечения в частных клиниках примерно полмиллиона в месяц, зато там лечат и медикаментозно, и психологи работают, да и условия хорошие. Если сразу и не вылечат, хоть на первых порах голову в порядок приведут. У Жени есть работа – наверняка большие суммы уходят на запои. Деньги всегда найдутся – было бы желание. Ему можно обратиться и в 19-ю наркологическую клинику. Там, может, условия не такие, как в частных учреждениях, зато специалисты хорошие. Он должен сам себе помочь. Но пока не признает, что болен, – все бессмысленно", – уверен Айвазов.

Зашла речь и о том, что вокруг Осина никого нет. Александр Айвазоы очень определенно высказался на этот счет: "А по поводу одиночества могу сказать только одно. Алкоголизм оставляет человека одного: только он и бутылка".