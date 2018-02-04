Звезду "Дома-2" обругали за растолстевшего маленького сына

Бывшая участница шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова делится со своими поклонниками фотографиями сына Даниэля. У мальчика даже есть собственный аккаунт в Instagram. Впрочем, комментаторы оказываются безжалостны и к ребенку, и у его матери.

Звезды "Дома-2", привыкшие жить на виду у огромной аудитории и делиться с общественностью даже самыми личными подробностями своей жизни, зачастую сохраняют эту привычку даже после ухода с телепроекта. Подчас бывает, что новости о скорой свадьбе, беременности или рождении ребенка подписчики участников шоу узнают раньше, чем их близкие.

Некоторые ограничиваются опубликованием семейных фото в Сети. Ну а к тому, что у детей знаменитостей достаточно рано появляются собственные аккаунты в Instagram, россияне привыкли. Даниэль, сын звезд "Дома-2" Евгении Феофилактовой и Антона Гусева, исключением не стал. Каждая его публикацией встречается с восторгом среди преданных поклонников.

Публикация от FEOFILAKTOVA EVGENIYA (@evgeniyafeofilaktova) Янв 17, 2018 at 11:40 PST

Однако не все комментаторы заходят на страницу пятилетнего мальчика для того, чтобы умилиться. Некоторым нужно это, чтобы обрушиться с критикой на самого ребенка и на его мать. Обеспокоенные пользователи Сети отмечают, что, по их мнению, у ребенка наблюдаются серьезные проблемы с лишним весом, передает портал dom2reality.ru.

Публикация от FEOFILAKTOVA EVGENIYA (@evgeniyafeofilaktova) Янв 6, 2018 at 3:56 PST

Евгения Феофилактова мимо такого выпада пройти не смогла и посоветовала критикам следить за собственным весом. Примечательно, что злопыхатели пристально следят за фигурой не только мальчика, но и самой звезды "Дома-2". В комментариях к одному из снимков красотки подписчики вспомнили, как по Сети "гуляло" фото, на котором у красотки далеко не модельные пропорции.

Публикация от FEOFILAKTOVA EVGENIYA (@evgeniyafeofilaktova) Фев 2, 2018 at 10:04 PST

Бывшая участница "Дома-2" выразила уверенность, что снимки с ней специально уродуют с помощью графических редакторов завистницы. "Я никогда сильно еще не поправлялась, у меня всегда примерно один и тот же вес. -+3 кг максимум, но не больше. А неудачные и расширенные в PLASTIC фото озлобленными и истекающими желчью тетеньками не имеют ничего общего с реальностью. 👌🏻(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Евгения Феофилактова.