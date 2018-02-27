С пышной груди Фриске съехал лифчик

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья наслаждается солнцем в Америке. Девушка опубликовала фото с пляжа, где позирует в купальнике.

Почти неделю назад на своей официальной страничке в Instagram Наталья Фриске опубликовала фотографию, сделанную в аэропорту. "От винта полетели, полетели туда, Где небо встречается с морем, я поведу наш самолет. От винта полетели, полетели туда, Где волны касаются солнца – ты пассажир, я – твой пилот!" – написала Фриске.

Недолго поклонники терялись в догадках, куда отправилась девушка. Вскоре Наталья выложила снимок, сделанный в Майами. Чуть позже она обнародовала фотографию, где снята на пляже. Облаченная в раздельный купальник Наталья сидит на песке.

Особо наблюдательные поклонники отметили, что лифчик явно сполз с груди Фриске. Впрочем, это не смутило большую часть фанатов. Подписчики пришли в восторг, а также пожелали хорошего отдыха Наталье.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Фев 23, 2018 в 2:48 PST

"Наташа, клевая!!!! ✌✌✌", "И лицо и тело прятать от агрессивного солнца ✖️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нями-нями... 😍", "Отдыхайте, наслаждайтесь жизнь!!! Если будет девочка назовите жанной в честь сестры!!!а шоу-бизнес сейчас переизбыток незнаешь кого слушать!!! Счастья удачи в любви!!", "Принцесса )))", "Красотищееее🌺", – высказались восхищенные пользователи Сети.