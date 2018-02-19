Сестра Жанны Фриске показала дочь

Многочисленные поклонники дружно умилились, увидев свежую публикацию в аккаунте сестры Жанны Фриске Натальи. Женщина обнародовала снимок, на котором позирует с близкими людьми.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске выложила несколько фотографий. "Наконец-то крестные встретились с крестницей) приятная была встреча))" – подписала кадры довольная Фриске.

Многочисленные подписчики отреагировали на публикацию комплиментами. "Красивая😍😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Симпатяги!!!!!🌺", "Красотка 🌼🌼🌼", "Ух ты какие вы милые😊💖👍", "Крутяшечки") Наталечек, Вы классная")", – прокомментировали фотографии пользователи Сети.

Ранее Наталья Фриске опубликовала фотографию, на которой запечатлена с матерью Ольгой на Красной площади. "На этой улице родился мой дедушка, мамин Папа, Копылов Владимир Савельевич. Улица Никольская дом 17, прям рядом с красной площадью) отсюда пошел род Копыловых (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Наталья.

Новая информация ввела многочисленных поклонников Фриске в ступор. "А я думала Копыловы фамилия от рода вашего папы. Тогда фамилия папы какая? Фриске тоже вроде мамин род💁 ", – написала внимательная поклонница. Наталья ей ответила: "Фамилия папы ФРИСКЕ!!!!"

Между тем, ходят слухи, что вскоре сестра Жанны Фриске вернется на сцену. К этому ее подтолкнул певец Александр Попов. Родственница знаменитой артистки уже записала новую песню, которой прочат невероятный успех.

"Наше произведение называется "Две планеты". Перед тем как поехать в студию, мы с Наташей долго репетировали, подбирали тональность. В итоге получилась настоящая бомба! Когда Наташа открыла рот, у меня пошли мурашки по коже. Гены, как говорится, пальцем не задавишь: Наталья – большой талант, поэтому мы записали все очень быстро. А еще ее голос очень похож на голос сестры. Такое ощущение, что поет не Наташа, а сама Жанна", – признался Попов в недавнем интервью.