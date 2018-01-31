Неожиданные данные о Фриске ввели в ступор

Поклонники Жанны Фриске пришли в недоумение от открывшейся информации о роде певицы. Новые данные сообщила сестра покойной артистки Наталья.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске опубликовала фотографию, на которой запечатлена с матерью Ольгой на Красной площади. "На этой улице родился мой дедушка, мамин Папа, Копылов Владимир Савельевич. Улица Никольская дом 17, прям рядом с красной площадью) отсюда пошел род Копыловых (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Наталья.

Новая информация ввела многочисленных поклонников Фриске в ступор. "А я думала Копыловы фамилия от рода вашего папы. Тогда фамилия папы какая? Фриске тоже вроде мамин род💁 ", – написала внимательная поклонница. Наталья ей ответила: "Фамилия папы ФРИСКЕ!!!!"

Однако ответ сестры покойной артистки не успокоил подписчиков. "я тоже думала что это отца фамилия ,а он вроде в Одессе родился !А Фриске это фамилия его мамы и он ее уже потом взял когда Жанна стала знаменитой !", "а не было ли у маминого папы сестры Ани, тоже собираю древнее древо, такая же фамилия в девичестве у нее была и жили они в доме около Красной площади", – решили разобраться пользователи Сети.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Янв 30, 2018 at 11:55 PST

Ранее Наталья опубликовала семейные снимки. Они были сделаны в 1996 году. Тогда вся семья Фриске отмечала Новый год в Таиланде. Причем Жанна и Наталья сильно болели. "Как только температура снижалась хотя б до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по таю))", – рассказала сестра знаменитой певицы.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга.

