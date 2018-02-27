Семенович рассказала о суррогатной матери для своего ребенка

Анна Семенович дала откровенное интервью. Певица не понимает, зачем вся страна мечтает выпихнуть ее замуж.

Анна Семенович заявила, что нужно выходить замуж только тогда, когда созрела для рождения детей. "А я никогда не стремилась быстро становиться мамой, мне всегда хотелось пожить для себя. И я не спешила в этом. Кроме того, я такой человек, который верит, что с мужчиной нужно пожить долго, прежде чем решиться с ним жить всю оставшуюся жизнь. Я хочу выйти замуж раз и навсегда, а не разводиться каждые два года, как это принято в шоу-бизнесе", – заявила певица.

При этом артистка призналась, что сейчас счастлива в любви. "Я никогда не остаюсь одна, у меня всегда есть прекрасные романтические отношения, просто иногда они заканчиваются. И тогда начинаются новые романтические отношения. Люди разные, кому-то хорошо жить 30 лет с одним партнером, а мне нужно раз в пять лет его менять. Вот этим я и занимаюсь", – сообщила Семенович.

Однако Анна ясно дала понять, что не следует надеяться, что ее нынешние романтические отношения закончатся свадьбой. "Держать кулачки за меня точно не надо. Вся страна хочет зачем-то выпихнуть меня замуж. Я не понимаю: зачем это? И это очень странно для меня. Поэтому кулачки не держите, все будет так, как должно быть", – заключила артистка.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 29, 2018 в 5:21 PST

Зашла речь и о детях. "Если бы я прямо мечтала и хотела, то я бы уже давно родила. Скажем так, я планирую и думаю об этом", – коротко сообщила Семенович.

При этом певица ничего не видит плохого в суррогатном материнстве, которое сейчас пользуется бешеной популярностью среди представителей шоу-бизнеса. "Если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем, то может быть и да. Почему нет? В этом нет ничего плохого", – цитирует Анну Семенович "МИР24".