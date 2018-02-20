Люди поздравляют певца Топалова и ведущую Тодоренко

В Сети появилась совместная фотография Влада Топалова и Регины Тодоренко. Поклонники предположили, что у певца и телеведущей роман.

На своей официальной страничке в Instagram Влад Топалов опубликовал фотографии, сделанные в Сибири. Примечательно, что на одной из них популярный исполнитель запечатлен вместе с телеведущей Региной Тодоренко.

Пользователи Сети немедленно сделали вывод, что Влад и Регина встречаются. Фанаты очень обрадовались и рассыпались в пожеланиях и комплиментах. "Наконец то!!! Совместное фото ! 💙 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Класс!", "Зайки😍", "Ты счастлив ?)))Можно порадоваться !?))))😊", "Как здорова видеть счастливых людей!💕", "Вам с Региной я желаю большого счастья, и огромной любви", "Вы очень клевые 🙌 будьте счастливы ", "Клевые", – обрадовались подписчики.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Фев 20, 2018 в 2:33 PST

Отметим, что недавно Регина Тодоренко покинула шоу "Орел и решка". Причиной ухода телеведущая называла серьезные проблемы в личной жизни, якобы съемки разрушили ее отношения с любимым мужчиной.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Фев 19, 2018 в 11:57 PST

Что касается Влада Топалова, то недавно певец оформил развод с дочерью миллионера, дизайнером Ксенией Данилиной. В недавнем интервью певец отметил, что до свадьбы они почти не жили вместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием. "Я ненавидел ее собак", – сказал Влад, объяснив, что они были невоспитанные и ходили в туалет по всему дому.

Было много ссор. К примеру, Ксения не понимала, как устроен шоу-бизнес. Она обижалась, что Влад не брал ее на светские мероприятия. В итоге негативных моментов стало больше позитивных, и Топалов принял решение подать на развод.

