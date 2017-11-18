Влад Топалов откровенно рассказал об опухоли в горле

Певец Влад Топалов стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист откровенно рассказал о пристрастии к наркотикам и обнаруженной опухоли на голосовой связке.

Влад Топалов уже три года не принимает наркотики, на которых плотно "сидел" на протяжении десяти лет. Из-за пристрастия к запрещенным препаратам он стал срывать выступления, а если и выступал, то как придется, постоянно старался побыстрее оказаться дома. Апофеозом стал тот факт, что Влад остался без работы, без друзей, потерял связь с родными. Однажды он четыре месяца сидел дома, а выходил на улицу раза три. Пил, курил, нюхал, играл на гитаре.

В итоге, Топалов проснулся в один день и обнаружил, что у него нет голоса. Певец отправился к одному фониатру, тот прописал лекарства, но они не помогли. Тогда Влад связался с другим специалистом, но лишь у известного среди певцов врача узнал, что у него опухоль на связке размером с горох.

Влад очень испугался. Выяснилось, что ему нужно делать операцию. Для этого артист отправился в Германию, где в результате хирургического вмешательства ему удалили кисту. После этого Топалов в один день бросил пить, курить, нюхать. Прошло полгода. Жизнь артиста наладилась, но однажды он снова вернулся к наркотикам.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Ноя 15 2017 в 12:52 PST

Влад понял, что хочет завязать, когда с утра встал, налил себе бокал мартини, а алкоголь просто "не лезет" в горло. Он позвонил матери, и та положила его в анонимную наркологическую клинику. Там он пробыл пару месяцев, где лечился с помощью капельниц, принимал специальные лекарства, общался с психологом. Кормили очень хорошо, и Влад поправился на 14 килограммов.

Сейчас Топалов не только поет, но и имеет собственный бизнес в электроэнергетической отрасли, у него собственная наркотическая клиника, два автомобиля, недвижимость. Он нашел новых друзей, наладил отношения с близкими.