Долину не узнали на празднике постаревшей Началовой

На днях Юлия Началова отметила день рождения. В числе прочих ее пришли поздравить Александр Панайотов и Лариса Долина, однако многие фанаты не узнали прославленную диву.

Юлия Началова 31 января справила день рождения, а теперь поделилась фотографиями с праздника. На своей официальной странице в социальной сети Instagram певица выложила снимки с мероприятия.

"Наша большая семья!" – написала она под фото, на котором позирует с Александром Панайотовым и Ларисой Долиной. Интересно, что последняя решила не наряжаться и не краситься. По всей видимости, торжество проходило в непринужденной, почти домашней обстановке.

В блондинке, расположившейся между Началовой и Панайотовым, Долину узнали не все: "Юличка с прошедшим днем рождения!!! Хорошо что подписали кто с Вами. А то я прям не узнала Ларисочку, да уж изменилась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это Долина?????", "А Долина тут на фото постарела или не удачный кадр", "Да уж, Долину не узнать. ну и постарела. Юля тоже", "Ох стареем мы все😥😣😣..."

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) Фев 1, 2018 at 10:28 PST

Досталось и самой имениннице. "Юльку не узнала", "Юля как кукла , перебор с уколами, пора остановиться, а такая милая была", – прокомментировали кадр подписчики.

Юлия о своем дне рождения высказалась так: "Сегодня я стала на год взрослее ) Каждый год мы подводим какие итоги и сейчас я уверенно могу сказать , что Я знаю чего я хочу , а чего я совсем не хочу!))) , Какие люди должны быть рядом со мной. Все приоритеты расставлены и я вхожу в следующий год своей жизни с абсолютно чистым сердцем ❤️ Я очень благодарна Богу, что у меня именно такая судьба, Моя Дочь! Моя семья! Мои друзья! Огромное спасибо Вам , мои дорогие , за ваше внимание , поддержку!! 😘😘😘🙏 Всех люблю! ❤️"