Как с трупом: Кличко возмутил странными играми с маленькой дочкой

В сети шокированы обращением Владимира Кличко с дочерью. Папарацци засняли странные "игры" спортсмена с ребенком.

Владимир проводит отпуск с семьей и часто делится снимками со своими подписчиками в Instagram. Вместе со своей супругой Хейден Панеттьер и дочерью Кайей Евдокией боксер купается в Карибском море и загорает на золотых песках Барбадоса, именно на пляже Кличко и поймали папарацци.



Фотографии с полуобнаженным спортсменом моментально распространились по интернету. Многих поклонников поразила великолепная физическая форма сорокалетнего боксера. Но один из снимков возмутил общественность: на фотографии мужчина несет свою малолетнюю дочь с головой укутанную в покрывало. Этот жест вызвал у некоторых пользователей соцсетей не очень хорошие ассоциации (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.): "Ужас, как будто тело несет, прости Господи", – ужаснулся фанат; "Удобно видимо", – добавил сарказма подписчик.

Стоит отметить, что не все были так категоричны, некоторым такая "транспортировка" показалась забавной: "У сурового мужика, все сурово", – шутили некоторые; "Меня так же носил отец", – поделился воспоминаниями фанат; "Весело так", – одобрил подписчик.

Напомним, что Владимир со своей гражданской супругой воспитывают дочь Кайю Евдокию, которая родилась в декабре 2014 года. Семья проживает в США.

В недавнем интервью изданию boxing-mma.com Кличко признался, что хочет второго ребенка. Добавим, что украинец и американка все еще не узаконили свой брак.