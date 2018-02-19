Как с трупом: Кличко возмутил странными играми с маленькой дочкой
Владимир проводит отпуск с семьей и часто делится снимками со своими подписчиками в Instagram. Вместе со своей супругой Хейден Панеттьер и дочерью Кайей Евдокией боксер купается в Карибском море и загорает на золотых песках Барбадоса, именно на пляже Кличко и поймали папарацци.
Фотографии с полуобнаженным спортсменом моментально распространились по интернету. Многих поклонников поразила великолепная физическая форма сорокалетнего боксера. Но один из снимков возмутил общественность: на фотографии мужчина несет свою малолетнюю дочь с головой укутанную в покрывало. Этот жест вызвал у некоторых пользователей соцсетей не очень хорошие ассоциации (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.): "Ужас, как будто тело несет, прости Господи", – ужаснулся фанат; "Удобно видимо", – добавил сарказма подписчик.
Владимир Кличко #кличко и с дочкой Кайей на пляже в Барбадосе. Если честно, чуть шокирована такой "транспортировкой ребёнка", а вы!�� ___ #people__stars#barbados#celebs#celebratelife#celebrity#celebritystylist#lookoftheday#looks#hollywoodstar#showbiz#fashionlook#blogging#bloggers#richlife#hotornot#famous#знаменитости#звезды#пляж#моднаяодежда#бикини#шоубизнес#lovestory#мамочка#боксер#boxing#happyfamily#daddysgirl Больше фото��на нашем Telegram канале-ССЫЛКА в шапке профиля✨Подписывайтесь на него��
Стоит отметить, что не все были так категоричны, некоторым такая "транспортировка" показалась забавной: "У сурового мужика, все сурово", – шутили некоторые; "Меня так же носил отец", – поделился воспоминаниями фанат; "Весело так", – одобрил подписчик.
Напомним, что Владимир со своей гражданской супругой воспитывают дочь Кайю Евдокию, которая родилась в декабре 2014 года. Семья проживает в США.
В недавнем интервью изданию boxing-mma.com Кличко признался, что хочет второго ребенка. Добавим, что украинец и американка все еще не узаконили свой брак.
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