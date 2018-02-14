Цымбалюк-Романовская впервые созналась в подлом обмане Джигарханяна

Вскрываются все новые и новые подробности скандала. На сей раз выступил врач артиста.

Доктор Арам Акопян – близкий друг Армена Джигарханяна. Он знает все семейные тайны артиста. А история скандального развода актера с молодой пианисткой Цымбалюк-Романовской и вовсе развивалась на его глазах. "С Виталиной мы часами говорили по скайпу. Я был вовлечен в их жизнь, выслушивал Виталину. Сначала она только в положительном ключе о муже рассказывала. Говорила: "Знаешь, мне порой кажется, он не соображает, но потом в критический момент сделает что-то, и я понимаю, что он соображает гораздо лучше, чем мы все вместе взятые!" – рассказал Арам.

По его словам, в последние три года в ее словах появлялось все больше раздражения. "Начала жаловаться на Армена Борисовича, что он мешает ей (с ее точки зрения) работать. Она стала директором театра, с гордостью рассказывала, что она хороший менеджер. Говорила: "Ты знаешь, мы практически тайно ставим спектакли. Мы печатаем для него одну афишу, она в кабинете висит. А для зрителя на афишах – другой спектакль, который в реальности", – цитирует Акопяна "КП".

Получается, Цымбалюк-Романовская просто подло обманывала худрука театра, где сама была директором? Об этом сегодня на всех углах кричит и продюсер Марк Рудинштейн. "Виталина ждала его смерти, – заявлял продюсер в одном из эфиров. – Они вместе с Мазур убивали Армена! Они хотели выпустить премьеру без Джигарханяна. Отправили его домой, чтобы он не видел происходящего, но Армен что-то почувствовал, вернулся в театр. Там же его заперли в кабинете и не выпускали (писали, что артист якобы бился в дверь и кричал: "Фашисты!" – Здесь и далее прим. ред.). У него на нервной почве до 25 единиц поднялся сахар в крови (тяжелая форма гипергликемии, норма – 8-10). Он позвонил своему другу Артуру Согомоняну. Тот приехал в театр, освободил Джигарханяна и отправил в больницу".