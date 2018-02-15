Серов сдал тест на отцовство после скандального заявления любовницы

Сразу несколько девушек объявили себя дочерями певца. Настала пора разобраться, кто из них врет.



63-летний певец Александр Серов сегодня ходит из программы в программу, где всплывают все новые и новые его внебрачные дети. На передачу "Пусть говорят", например, из Германии приехала Надежда Тилер, бывшая любовница артиста, которая 29 лет назад в Ленинграде имела связь с ним любовную связь. После короткого романа, якобы, и появилась на свет дочь Кристин. С таким скандальным заявлением и выступила Тилер перед ведущим ток-шоу Дмитрием Борисовым.

Правда, не только сидеть рядом с бывшей любовницей, но и слушать ее Серов не захотел." Ты ведешь как дебилка себя, закрой рот!" – кричал певец на бывшую возлюбленную.



"Впервые о том, что Александр Серов – мой отец, я узнала лет 7 лет, – рассказала Кристина после того, как страсти улеглись. – Просто дети в школе меня часто спрашивали, где мой папа, и мама показала мне фотографию певца, потом мы послушали его музыку". При этом у бывшего мужа Надежды Йохима Тилера, который живет в Германии, всегда были сомнения в отцовстве Кристин. Поэтому все участники этой запутанной истории сдали тест ДНК, чтобы снять все вопросы. Причем больше всего установить факт своего отцовства хотел, кажется, сам Серов – он устал от бабских интриг.

"Согласно данным проведенного исследования с вероятностью 99,9 процентов Йохим Тилер не является отцом Кристин", – объявил эксперт после вскрытия конверта. Но при этом и отцовства Серова он не подтвердил – якобы, требуется расширенное исследование по согласию всех сторон.