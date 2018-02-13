Дочь Серова впала в бешенство после откровений о мертвом ребенке

Александр Серов стал гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певец рассказал о личной жизни и реакции дочери на его откровения.

В последнее время Александр Серов куда больше известен съемками в различных ток-шоу, чем новыми хитами. Артист рассказал о своей частной жизни Лере Кудрявцевой (причем в двух эфирах), Дмитрию Шепелеву и Андрею Малахову. Причем в передаче последнего артист рассказал о гибели младшего ребенка, которого родила его ныне экс-супруга Елена.

В шоу Бориса Корчевникова Серов сообщил, что эти его откровения не пришлись по душе дочери Мишель. "Она ворвалась ко мне в комнату и начала кричать: "Кто тебя просил? Кто тебе разрешал?" Полетели телефон, тарелки. Я еле спрятался под одеяло. За что? За то, что я сделал все буквально. Она живет королевой", – заявил Серов.

К тому же девушка недовольна, что отец резко высказывался о матери. "Есть некоторые моменты, которые Мишель не догоняет еще по возрасту. Это касается ее мамы. Мама всегда была на взводе. У нее были релаксирующие моменты, когда она играла с собачками", – сообщил артист.

Публикация от Мишель Серова������ (@mishel_serova) Дек 14, 2017 в 6:06 PST

Отметим, что Елена ранее уже давала интервью Борису Корчевникову. И Александр появился в студии, чтобы прокомментировать некоторые ее слова. Так, Елена утверждала, что певец заставил ее сменить стиль. Артист объяснил, что до сих пор не может забыть, как увидел ее в мини-юбке и ботфортах при первой встрече. Поэтому Серов заставил ее одеваться приличнее.

А еще Елена жаловалась на рукоприкладство артиста. На это Серов заявил, что ударил жену, так как она сама спровоцировала ситуацию. "Я подошел и раз, справа, ей пощечину. Потом слева. А она взяла сапог, и мне в лобешник", – сообщил Александр. Он заявил, что крови не было, а история, рассказанная Еленой об этом инциденте, не соответствует действительности. Серов дал понять, что искренне любил жену. Он признался, что такое чувство бывает лишь раз в жизни.