Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели

Из-за ненасытности под похотливой Ритой Керн сломалась кровать. Но она этим только гордится.

Рита Керн – одна из самых одиозных участниц телестройки. Она пробыла на проекте 60 дней, но наделала много шума. Девушка не раз рассказывала журналистам, что ее отец якобы был священником со строгими нравами и грубым характером. Он запрещал дочери любые вольности. Сбежав из-под родительской опеки, Керн пошла вразнос, записалась на курсы обольщения и стала ненасытной светской львицей.

"Мой первый сексуальный опыт был в 18 лет, – хвастается хозяйка груди восьмого размера Рита Керн. – Моим первым партнером стал взрослый мужчина, очень интересный и властный. Вообще, я считаю, что сексом можно заниматься везде. Особенно возбуждает дополнительный адреналин, когда могут услышать или застукать. Например, однажды у меня был интим в примерочной магазина нижнего белья".

Керн говорит, что может затащить в постель любого мужика. "Мне всего дважды отказывали в интиме. И знаете, кто были эти люди? Импотент и гомосексуалист, – улыбается Рита. – Знаете, я очень страстная. Бывало даже, что во время секса ломалась кровать, настолько меня захватывали эмоции".

Публикация от Ревекка (@rita666kern) Янв 18, 2018 at 12:49 PST

Открыла звезда "Дома-2" и маленький интимный секрет – она просто обожает материться при коитусе. "Я очень грязно ругаюсь. Мне кажется, это сексуально. А еще говорю любимому, какой он жеребец", – цитирует Риту журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".