"А как же Алла?": Галкин положил глаз на чужую красавицу

Максим Галкин уже почувствовал новогоднее настроение. Гуляя по городу, артист засмотрелся на пушистую красавицу.

Максим опубликовал в личном микроблоге видео, на котором крупным планом запечатлена гигантская новогодняя елка, густо украшенная разноцветными шарами, колокольчиками и фонариками. Макушку дерева венчает святящаяся фигурка.

Артист подумал, что новогодняя красавица отлично бы смотрелась во дворе его семейного замка в деревне Грязь. "Вот, елку для дома подобрал – не маловата ли?" – подписал Максим публикацию.

Фолловеры оценили тонкий юмор знаменитости. Кто-то даже отметил, что у Галкина "губа не дура", раз уж он положил глаз на такое роскошное дерево.

"😍😁👏👌👍я бы не отказалась от такой но в наш домик не влезет😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Для Вас маловата", "Пойдет, забирай по-тихому", "Максим, если только в спальню ... В гостиную посолиднее надо бы... 😂😂😂", "Под такую елочку надо дом другой подобрать...до Грязей не дотащите...", "А как же Алла? Одобрит?", "А потом начнется самое страшное: "выбрось елку", – рассуждали интернет-обыватели.

Отметим, что в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина с нетерпением ждут предстоящего праздника. Как только в Подмосковье выпал снег, отпрыски звездной пары – Лиза и Гарри – отправились играть в снежки во дворе. Также заботливые родители установили для малышей горку.