Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Шумиха вокруг неожиданной свадьбы 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной и 71-летнего Бари Алибасова не утихает. По мнению лидера группы "Ласковый май" Андрея Разина, легендарная актриса вышла замуж, чтобы не оказаться в доме престарелых.

Андрей Разин убежден, что свадьба – вынужденная мера, чтобы защитить права Лидии Федосеевой-Шукшиной в суде. Не секрет, что артистка конфликтует с родственниками. "Одно – когда ты что-то доказываешь в суде как друг, и совсем другое – как законный муж", – отметил Разин.

Лидер "Ласкового мая" признался, что ему очень жаль престарелую актрису. "Она в ситуации вражды с родственниками вынуждена обращаться к Бари Каримовичу, который на самом деле не имеет к ней ни малейшего отношения, просить у него защиты. Это говорит о том, насколько она беспомощна, брошена", – уточнил продюсер.

Разин назвал чудовищную причину свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. "При детях, при известной дочке вдова величайшего человека попала в ситуацию, когда вынуждена выходить на старости лет замуж, чтобы искать защиты. Она берет себе мужа только для того, чтобы не оказаться в доме престарелых", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Косвенно эту версию подтвердил и Алибасов. Он отметил, что у Федосеевой-Шукшиной нет недвижимости, и актриса, если окажется на улице, ничего не сможет сделать. "Всю свою недвижимость Лида переписала на детей. И завтра, если они ее вышвырнут на улицу, не сможет сделать ничего. По крайней мере, у Лиды есть возможность опереться на супруга, на меня. У меня-то есть жилплощадь. Ограбят ее всю – значит, будем делить с ней дом", – заявил продюсер.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой 20 ноября. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.