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Шоу-бизнес

"Утрата очень велика": Дубцовой оказывают психологическую помощь

Ирина Дубцова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Ирина Дубцова обнародовала фотографию, на которой запечатлена с отцом. Популярная исполнительница дала понять, что очень страдает из-за его смерти, и фанаты выразили ей соболезнования.
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Накануне, 4 декабря, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина Дубцова почтила память своего отца Виктора. Популярная исполнительница, автор-песенник выложила архивное фото, на котором снята с отцом, еще будучи ребенком. "Я люблю тебя, Папа 💔 Виктор Дубцов 4.12.1950 – 4.12.2011 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала безутешная Дубцова.

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Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

Многочисленные поклонники выразили соболезнования артистке. "Светлая память Вашему папе. Как жаль, когда близкие уходят слишком рано", "Помню веселого, озорного с шутками", "Тех, кого уже нет с нами здесь, в наших сердцах – навсегда 🙏🏻..", "Ирочка, соболезную) утрата очень велика.. я тоже 04.12.2017 года потеряла своего папу...", "Светлая память! У него достойная дочь🙏", "Удивительно! Почему люди рождаются и умирают в один день!", "О, Боже! Ира......... держитесь..... Царствие небесное папе........" – оказали психологическую помощь артистке пользователи Сети.

Напомним, Виктор Дубцов умер после празднования своего дня рождения. Торжество он отмечал в кругу самых близких друзей и родных в одном из столичных ресторанов. Когда в первом часу ночи они вернулись домой, неожиданно Виктору Викторовичу стало плохо с сердцем. Но врачи "скорой" не успели его спасти. К слову, Виктор Викторович не жаловался на здоровье, почти не пил и не злоупотреблял вредными привычками.

Виктор Викторович Дубцов был известным в Волгограде джазовым музыкантом и продюсером. Именно он первым заметил талант Ирины и стал всячески ей помогать.

Автор: Наталья Аряева5 декабря 2018, 09:40
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