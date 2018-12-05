"Утрата очень велика": Дубцовой оказывают психологическую помощь

Певица Ирина Дубцова обнародовала фотографию, на которой запечатлена с отцом. Популярная исполнительница дала понять, что очень страдает из-за его смерти, и фанаты выразили ей соболезнования.

Накануне, 4 декабря, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ирина Дубцова почтила память своего отца Виктора. Популярная исполнительница, автор-песенник выложила архивное фото, на котором снята с отцом, еще будучи ребенком. "Я люблю тебя, Папа 💔 Виктор Дубцов 4.12.1950 – 4.12.2011 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала безутешная Дубцова.

Многочисленные поклонники выразили соболезнования артистке. "Светлая память Вашему папе. Как жаль, когда близкие уходят слишком рано", "Помню веселого, озорного с шутками", "Тех, кого уже нет с нами здесь, в наших сердцах – навсегда 🙏🏻..", "Ирочка, соболезную) утрата очень велика.. я тоже 04.12.2017 года потеряла своего папу...", "Светлая память! У него достойная дочь🙏", "Удивительно! Почему люди рождаются и умирают в один день!", "О, Боже! Ира......... держитесь..... Царствие небесное папе........" – оказали психологическую помощь артистке пользователи Сети.

Напомним, Виктор Дубцов умер после празднования своего дня рождения. Торжество он отмечал в кругу самых близких друзей и родных в одном из столичных ресторанов. Когда в первом часу ночи они вернулись домой, неожиданно Виктору Викторовичу стало плохо с сердцем. Но врачи "скорой" не успели его спасти. К слову, Виктор Викторович не жаловался на здоровье, почти не пил и не злоупотреблял вредными привычками.

Виктор Викторович Дубцов был известным в Волгограде джазовым музыкантом и продюсером. Именно он первым заметил талант Ирины и стал всячески ей помогать.

