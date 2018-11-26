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Шоу-бизнес

Ирина Дубцова снялась обнаженной для журнала

Ирина Дубцова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Ирина Дубцова приняла участие в откровенной фотосессии для российского глянцевого журнала. Исполнительница часто попадает в списки самых сексуальных отечественных знаменитостей. 
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Дубцова позирует обнаженной на обложке декабрьского номера издания "Красота и здоровье". 36-летняя звезда, оставшаяся без одежды, демонстрирует стройную, подтянутую фигуру. В интервью журналу она рассказала о том, что искренность является для нее самым главным в жизни и отношениях. В октябре этого года снимки, где певица примерила черное кружевное белье, появились на страницах юбилейного 200-го номера мужского журнала MAXIM. 

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Ирина не раз признавалась, что обратилась к помощи пластических хирургов для того, чтобы улучшить свою внешность. Она всегда была недовольна размером груди и в итоге сделала маммопластику. Теперь звезда гордится новой грудью третьего размера.

Исполнительница также отметила, что после беременности набрала лишние килограммы. Ее бывший супруг музыкант Роман Черницын настаивал на том, чтобы она похудела. "Бывший муж меня тиранил: "Худей давай, ты толстая, делай что-нибудь!" Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет – вес оставался на месте", – призналась звезда. Оказывается, главной проблемой стало избыточное количество пролактина, который не позволял ей худеть. Лишь когда баланс был восстановлен, Ирине удалось сбросить 12 килограммов.

Напомним, что в конце мая 2004 года Дубцова вышла замуж за участника синти-поп группы Plazma Романа Черницына, который сделал ей предложение во время одного из концертов. Спустя два года у пары родился сын Артем. В 2008 году супруги приняли решение разойтись. 

Автор: Полина Крылова26 ноября 2018, 12:44
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