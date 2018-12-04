Статистика показывает, что многие пользователи Сети любят читать новости о жизни звезд. Неудивительно, ведь каждый день знаменитости находят что-то новенькое, чем можно удивить как своих поклонников, так и критиков. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 декабря 2018 года.



Беременная Пугачева превратилась в Матрешку

На своей странице в Instagram Алла Пугачева опубликовала необычную фотографию, которая тут же вызвала многочисленные обсуждения в Сети. Перед зрителями Примадонна предстала в необычной объемной шапке из белого меха.

Бывший муж певицы Миколас Орбакас вспомнил, что она работала Снегурочкой, а когда носила под сердцем их дочь – Кристину Орбакайте – превратилась уже в Матрешку. Именно так, по признанию Аллы Пугачевой, она и заработала свои первые "трудовые копеечки".

Загнанная в угол Волкова плачет в ванной

Актриса Екатерина Волкова, лицо которой вся страна узнала благодаря сериалу "Воронины", в откровенном интервью раскрыла такие детали личной жизни, которые раньше достоянием общественности не становились. В частности, она призналась, что периодически плачет в ванной.

Кроме того, актриса рассказала, что ее брак с танцором и архитектором Андреем Карповым едва не распался, когда тот принимал участие в шоу "Танцы со звездами". В тот период, как считает Екатерина Волкова, он слишком сблизился со своей партнершей Еленой Подкаминской.



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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 декабря 2018 года читайте в разделе и специальных сюжетах.



