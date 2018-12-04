Бузова выставила откровенное фото из душа и обмолвилась о новом любовнике

Звезда в последнее время выставляет много романтических селфи, намекая о новом романе. Но имя нового избранника пока держит в тайне.

Телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова, которая после неудачного брака и нескольких романов долгое время не может устроить личную жизнь, похоже, влюбилась. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники актрисы и певицы, прочитав ее последний пост в Instagram.

Бузова выложила откровенный снимок – она в черном купальнике под струями душа. Подпись – слова из ее песни "Губы": "Я сама как не своя…и на голову мою…Ну зачем, скажи мне – это???!!!" (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).



Поклонники рады, что Бузова, которая неоднократно заявляла, что разочаровалась в мужчинах и серьезных отношениях, нашла свою вторую половинку. К слову, в последнее время звезда публикует романтические селфи.

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал певицу за вульгарность. Пользователи отметили, что Ольга публикует слишком откровенные снимки, не беря во внимание то, что на нее подписаны дети.