Как Снегурочка: румяная Пугачева довела народ до исступления

Алла Пугачева начала подготовку к Новому году. Артистка поделилась праздничным настроением.

Сегодня, 3 декабря, Алла Борисовна опубликовала в личном микроблоге архивное фото. На снимке Примадонна, разрумянившись от мороза, позирует в белой шубке и пушистой шапке. За спиной артистки открывается вид на заснеженный лес.

"Новый год не за горами, будем елку наряжать?" – написала знаменитость под постом. Поклонники, как будто в исступлении, бросились писать комментарии. За час публикация набрала более 56 тысяч отметок "Нравится". "Снегурочка! Где вы Деда Мороза оставили с подарками?", "Красавица! Снегурочка! Конечно, будем! Когда приезжать, чтобы помочь?", "Ой, какая красота", "Снежная женщина! От нее тают все и все!", "Примадонна… Неповторимая, непревзойденная, любимая и единственная наша Алла Пугачева", "Какая вы красивая, беленькая и пушистая)))", – хвалили звезду интернет-обыватели.

Напомним, что прошлый Новый год, Алла Борисовна и ее муж Максим Галкин встречали дома – в своем замке, которой располагается в подмосковной деревне Грязь. Для отпрысков четы – двойняшек Лизы и Гарри – елку поставили не только в доме, но и во дворе. Малыши весь вечер хвастались подарками, слушали мамины песни и встречали гостей, среди которых был сын Кристины Орбакайте – Никита. В конце праздника знаменитости устроили салют.