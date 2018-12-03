Преобразившегося певца перепутали с Пугачевой

3 декабря лидеру группы Black Sabbath Оззи Осборну исполнилось 70 лет. Накануне круглой даты певец обнародовал фотографию, на которой его не узнали фанаты, а русскоязычные поклонники вовсе посчитали копией Аллы Пугачевой.

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