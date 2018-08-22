Что за крокодилище?: Аниту Цой призвали отказаться от малыша

Певица Анита Цой представила общественности свою маленькую дочь. Знаменитость стала мамой новорожденной самочки крокодила.

Артистка была с гастролями в Ялте, когда ее пригласили в местный крокодиляриум, который является единственным в нашей стране. После продолжительной экскурсии Аните подарили маленькую самку крокодила, которую назвали в ее честь.

Малышка появилась на свет два года назад вместе с 87 братьями и сестрами. Свидетелем этого радостного события стал Филипп Киркоров, который вызвался быть названным отцом.

"В Ялте мне подарили настоящего крокодила! Вернее, крокодилиху Аниту Филипповну. Родословная у нее отменная. Настоящая семья Аниты Филипповны – нильские аллигаторы. А мы с Филиппом Киркоровым стали ее названными мамой и папой 🤯😂", – похвасталась артистка в своем Instagram.

Звезда отметила, что грешным делом хотела забрать дочь-рептилию к себе домой, но узнав, что Анита-младшая вырастет до девяти метров, передумала. Она подержала крокодильчика на руках и оставила жить в Ялте, пообещав взять над ней шефство. "Она у меня прожорливая, съедает по четыре курицы в день", – сообщила певица подписчикам.

Поклонники похвалили звезду за смелость, ведь она решилась не только взять в руки детеныша опаснейшего существа на планете, но и покормить его огромную мать. Фолловеры отметили, что такие презенты лучше оставлять дарителям, а для приличия можно просто проведывать. "😲🐊Смелая Анита 💪👏👏👏👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "подержали в руках и взяли шефство, думаю этого достаточно. Я бы даже в руки побоялась взять. Анита вы смелая 😘😘😘", "Крокодилы должны жить в крокодилландии! Я вообще противника,чтобы заводили экзотических животных дома. И не только, но и медведей, волков, и. т.д", – писали комментаторы в микроблоге Цой.