Врачи запретили выступать тяжелобольной Аните Цой
Изначально недомогание Анита списывала на пищевое отравление, но когда боль стала острой, пришлось вызывать скорую. Диагностика выявила большой камень в желчном пузыре, который хирурги незамедлительно удалили.
Предстоящий через день концерт в Ташкенте оказался под угрозой отмены. Врачи категорически настаивали на постоперационной реабилитации и запретили певице перелеты и выступления. Однако Анита Цой проявила волевой артистический характер, заявив, что шоу должно продолжаться несмотря ни на что. И уже вечером следующего после непростой операции дня блистала на сцене. О том, что врачи и воля артиста сотворили маленькое чудо, чтобы выступление состоялось, зрители даже не догадывались.
"Сейчас уже можно рассказать правду, – призналась артистка Dni.Ru. – Концерт в Ташкенте, и вообще все последующие концерты нашего тура, могли не состояться. Ведь камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается (смеется). Сейчас все самое страшное позади, а впереди – много-много музыки".
Как говорят врачи, камни в желчном пузыре образуются из-за застоя желчи, во время которого холестерин задерживается и выпадает в осадок. Этот процесс называется процессом образования "песка" – микроскопических камней. Если не ликвидировать "песок", то через 5-20 лет появляются камни. В запущенных случаях они могут спровоцировать рак или гангрену.
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