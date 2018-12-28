Молодая разлучница расскажет правду об отношениях с Петросяном

Вся страна обсуждает семейную драму Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые недавно оформили развод. Виновницей расставания артистов называют личную помощницу юмориста Татьяну Брухунову.

Согласно слухам, 29-летняя Брухунова является любовницей Евгения Вагановича. В преддверии Нового года, 30 декабря, она откровенно расскажет о взаимоотношениях с артистом в программе "Эксклюзив" Дмитрия Борисова на Первом канале.

В анонсе выпуска шоу телеведущий заинтриговал зрителей: "Она готова рассказать все!" Он заверил, что передачу будут обсуждать все. Дмитрий подчеркнул, что это будет не рядовое интервью.

По словам Борисова, Брухунова впервые поделится с публикой подробностями взаимоотношений с 73-летним юмористом и личной жизни в целом. "При этом она сразу была настроена на ту степень откровенности, когда герой готов обсуждать любые темы и отвечать на совершенно любые вопросы. Конечно, я воспользовался этим и задал ей все те вопросы, которые витали в воздухе после появления новостей о разделе имущества Петросяна и Степаненко", – цитирует ведущего "Газета.Ru".

Напомним, слухи о разладе в семье Евгения Петросяна появились еще минувшим летом. Вскоре подтвердилась и информация о разводе артистов. В середине ноября Хамовнический суд Москвы официально расторг брак юмористов. Одной из главных причин расставания Петросяна и Степаненко называли именно Брухунову. В Сети даже утверждалось, что она беременна от Евгения Вагановича.