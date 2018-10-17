Расплывшаяся любовница Петросяна странно себя ведет

Зеваки сняли Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Репортеры, посмотрев запись, пришли к выводу, что 29-летняя ассистентка, которую называют любовницей юмориста, странно себя ведет.

В распоряжении журналистов сайта "Комсомольская правда" появилось видео, на котором случайный прохожий запечатлел Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову возле КЦ "Москвич". Отметим, что тампрошли съемки концерта "Петросян-шоу". К его началу юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем.

Репортеров заинтриговало поведение Татьяны Брухуновой. Якобы 29-летняя помощница "пряталась, передвигаясь перебежками", за спиной Евгения Петросяна. По мнению "Космомолки", в последнее время Татьяна сильно поправилась. Якобы у нее расплылась фигура, которую она прикрыла свободным пальто и длинным шарфом.

Журналисты предположили, что Брухунова будто специально прячется. Странное поведение помощницы Петросяна работники печати расценили как желание замаскировать фигуру свободной одеждой и предположили, что тем самым она хочет скрыть свое интересное положение.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян невероятно щедр с Татьяной Брухуновой. Якобы в прошлом году 29-летняя помощница юмориста, которая, к слову, является худруком Театра миниатюр, заработала более 10,5 миллиона рублей. С вычетом налога получается около 766 390 рублей в месяц.

Дальше – больше. В текущем году заработок Татьяны составил порядка 7,8 миллиона рублей и порядка 854 230 рублей в месяц. Только в марте ее доходы составили 2 350 000 рублей. А вот в августе Брухунова получила лишь восемь тысяч рублей. По удивительному совпадению, именно в этом месяце начался скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Можно предположить, что низкий заработок Брухуновой в августе – попытка скрыть доходы помощницы.