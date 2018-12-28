С дочери Маликова трясут деньги

Вокруг звездного семейства разразился громкий скандал. В центре него оказалась наследница знаменитого певца – 18-летняя Стефания.

Пользовательница Instagram katarina_miro утверждает, что девушка бесплатно взяла в ее магазине бикини, обещав "отработать" их стоимость рекламой в своем микроблоге. Однако, по словам дизайнера-бизнесвумен, так и не сдержала слово.

Отчаявшись поговорить об этом с самой Стешей, москвичка обратилась за помощью к ее известному отцу – Дмитрию Маликову, но и от него ответа не получила, передает Paparazzi.ru. Девушка осмелилась написать певцу в микроблог еще раз в надежде на справедливость. Она хочет, чтобы ей вернули деньги или выполнили обещание.

"Уважаемый Дмитрий, у меня сложилась неприятная ситуация с вашей дочерью Стешей. Очень не хотелось вас беспокоить, но у меня не остается выбора, надеюсь на ваше понимание и помощь… У меня свой небольшой магазин купальников, весь товар шью сама, полгода назад Стеша приобрела у меня пять купальников на сумму 27000 рублей, обещав расплатиться за них рекламой", - рассказала дизайнер в Instagram. "Некоторое время Стеша держала со мной связь, ссылаясь на то, что забывала о нашем договоре, но последние несколько месяцев она игнорирует мои сообщения", - констатировала она.



Если это правда, то ситуация действительно очень некрасивая. Но пока утверждать, что история правдивая, официально нельзя. Ведь никаких комментариев второй стороны – семьи Маликовых – еще нет.