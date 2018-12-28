Похоронившая мужа Максакова обнародовала связь с известным певцом
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала скриншот переписки с человеком, представившимся популярным российским певцом Стасом Михайловым. "Здравствуй, дорогая. Как ты?" – обратился к Марии собеседник. "Приветствую. Жива", – коротко ответила Максакова. "А можно просьбу, Машенька?" – спросил человек. На этом переписка для широкой общественности обрывается.
"Дорогие друзья! В моей жизни произошло незаурядное событие, о котором мечтают, не побоюсь этого слова, миллионы российских женщин. Ко мне обратился Стас Михайлов с несколько обескураживающей просьбой личного характера. Особенную пикантность происходящему добавляет то, что мы со Стасом лично не общались раньше. Можно сказать, едва знакомы. И что же мне делать с этим неожиданно нагрянувшим счастьем?" – обратилась к поклонникам Мария Максакова.
Снедаемые любопытством подписчики немедленно завалили оперную диву вопросами, о чем же попросил ее Стас Михайлов. Оперная дива ответила, что это не деньги, а что конкретно – не сказала. Многие сочли, что на самом деле это не известный певец. Однако Максакова парировала: "Во всяком случае там увесистый список друзей, притом нефейковых. Чтобы сформировать такого выдающегося бота, нужны годы упорного труда".
Пользователи Сети высказали убеждение: Мария Максакова настолько привлекательна, что нет ничего удивительного в том, что она нравится знаменитым артистам. "О-о-о, Маш... Круто", "Хотел поддержать. Такая мысль не пришла в голову?", "Это победа!", "Шикарная пара вышла бы", "Надо ответить взаимностью", – высказались пользователи Сети.
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