Забавляющийся с девушкой Блюменкранц из шоу "Дом-2" получил промеж ног
Сегодня, 27 декабря, в Instagram–аккаунте "dom2_reality" опубликовали анонс следующего выпуска телестройки. На коротком видео запечатлены Валера и Ирина. Молодые люди дерутся на потеху другим участникам шоу "Дом-2".
В кадре Блюменкранц куда-то тащит Пинчук. Разгоряченная Ирина в это время, что есть мочи лупит его ремнем. После Валерий бросает девушку на пол, отбирает у нее средство самозащиты и пару раз ударяет соперницу по пятой точке. Та вырывается и ногой атакует промежность оппонента.
Примечательно, что потасовка героев телестройки вызвала бурное обсуждение в Сети. Некоторые зрители "Дома-2" отмечали, что Пинчук ведет себя неподобающе. Якобы девушка не может построить крепкие отношения из-за своей легкомысленности.
"Она у них ,как переходящий вымпел.Противно.смотреть и слушать(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Опять, пьяная, слабая на передок, Визглявая, пустая, Пинчук. Фуууууу...", "Ооооо пошла по рукам Пинча!))))", "Пинчук ведет себя не правильно, ее уже все перелапали , а все строит из себя скромницу. Чуть– чуть лучше Яндальцевой", "Все прошлись по Пинчук теперь очередь Валеры", – высказывались фанаты реалити-шоу.
Отметим, что фанаты Ирины, не увидели в поведении жительницы телестройки ничего предосудительного. Они отмечали, что молодые люди всего лишь баловались.
"Ируся молодец, всех оживила во всех улыбки на лицах! Ирусь, ты найдешь свое счастье ты еще молоденькая успеешь!", "а как она ведет себя??Дурачится в кругу друзей,это что запрещено нормами морали??Или у таких как вы "у кого о чем болит тот о том и говорит"??", "Пинчук прелесть! Солнечная приколистка – озорная как ребенок😀😀😀", – писали поклонники шоу "Дом-2".
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